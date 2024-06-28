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Силовики устроили обыск в школе отца Хабиба Нурмагомедова в Махачкале (видео)

Силовики устроили обыск в школе отца Хабиба Нурмагомедова в Махачкале (видео)

Силовики по делу о терактах в Дагестане проводят оперативно-разыскные мероприятия в школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова.

Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах республики.

«Силовики проводят оперативно-разыскные мероприятия в школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова в Махачкале. Обыски проходят по делу о терактах в республике. Информации о задержаниях пока нет», – сказал собеседник агентства.

Ранее в сети появилась информация, что одним из ликвидированных боевиков мог быть боец ММА Гаджимурад Кагиров – воспитанник школы Абдулманапа Нурмагомедова.

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