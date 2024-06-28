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Марк Либби: Шаги Азербайджана и Армении по нормализации открыли окно исторических возможностей

Марк Либби: Шаги Азербайджана и Армении по нормализации открыли окно исторических возможностей

Предпринятые недавно Азербайджаном и Арменией шаги по нормализации отношений открыли окно исторических возможностей.

Об этом заявил посол США в Азербайджане Марк Либби в ходе мероприятия, посвященного 248-ой годовщине независимости США, передает Report.

«С момента восстановления независимости Азербайджана Соединенные Штаты выделили более 1 млрд долларов на содействие образованию и экономическому развитию, поддержку внутренне перемещенных лиц, пострадавших в результате конфликта, и на то, чтобы избавить эту страну от смертоносных наземных мин. Но мы также надеемся на долгосрочное партнерство. Мы вместе стремимся к более глубокому сотрудничеству, которое обеспечит мир в регионе»,- сказал посол.

Дипломат напомнил, что Азербайджан и Армения начали процесс делимитации границы, провели переговоры об обмене задержанными и открыто дали понять, что как никогда близки к подписанию мирного соглашения.

«Штаты разделяют убеждение в том, что эти замечательные шаги открыли окно исторических возможностей. Мирное соглашение с Арменией, заключенное сейчас, создаст беспрецедентную стабильность [в регионе] и откроет двери для расширения торговли и практического сотрудничества, что пойдет на пользу Азербайджану и региону в целом. США продолжат призывать обе стороны воспользоваться этой возможностью, и мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь»,- сказал он.

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