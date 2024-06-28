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США не считают 907-ю поправку препятствием для тесного сотрудничества с Азербайджаном

США не считают 907-ю поправку препятствием для тесного сотрудничества с Азербайджаном

США не считают 907-ю поправку к «Акту защиты свободы» препятствием для тесного и глубокого сотрудничества между Вашингтоном и Баку.

Об этом помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен заявил журналистам в Баку, передает Report.

«Не думаю, что в нашем Конгрессе есть желание рассматривать вопрос об отмене 907-й поправки, но он предусматривает исключения. И каждая последующая администрация, республиканская и демократическая, предоставляла исключения, когда того требовали условия. Мы продолжаем анализировать то, что у нас есть на данный момент. И я думаю, что у нас очень прочные рабочие отношения [с Баку], особенно в областях безопасности и сотрудничества, которым не может помешать 907-я поправка», – сказал он.

По словам О’Брайена, две страны находят очень эффективные способы взаимодействия друг с другом: «У нас очень тесное и глубокое сотрудничество во многих сферах. Так что я не считаю, что это препятствие. Это просто одна из проблем, над решением которой мы работаем сообща».

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