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О’Брайен отметил ключевую роль Азербайджана для отказа Европы от российского газа

О'Брайен отметил ключевую роль Азербайджана для отказа Европы от российского газа

Азербайджан является важным поставщиком, диверсифицирующим поставки газа в Европу.

Об этом помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен заявил журналистам в Баку, передает Report.

«Азербайджан является очень важным поставщиком природного газа в Европу и обеспечивает газом восемь стран, а в ближайшем будущем к ним планируется добавить еще четыре. Это важный буфер. Европейские страны отказались от российского газа. Мы наблюдаем, что во многих странах процентное соотношение снизилось до нуля. Но я ожидаю, что в следующем году объем поставок сократится еще больше, когда один из южных трубопроводов, ведущих из России в Молдову, прекратит транзит российского газа.

Это лишает Россию важного политического рычага воздействия на Европу. И Азербайджан играет ключевую роль в обеспечении устойчивости, необходимой Европе для осуществления этого перехода, наряду с поставками сжиженного природного газа из Соединенных Штатов, Катара и других стран»,- сказал он.

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