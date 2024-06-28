Евгений Киселев – «Минвалу»: Именно при Трампе начались поставки летального оружия из Штатов в Украину

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Дональд Трамп играет на публику. Об этом в эксклюзивном интервью Minval.az заявил известный журналист, теледокументалист, политический аналитик Евгений Киселев, комментируя первые дебаты в США между Дональдом Трампом и Джо Байденом.

– Состоялись первые дебаты между оппонентами. Что вы думаете о них и как настроены сами американцы?

– Ну, как настроены сами американцы – это надо посмотреть результаты опросов общественного мнения. Вроде бы по первым опросам примерно 60-70 процентов респондентов считают, что победит Трамп, а Байден проиграет, или уже проиграл. Но для того, чтобы об этом судить верно, нужно обратить внимание на форму и содержание. И судя по всему, по форме Байден был значительно хуже своего содержания. Он, может быть, говорил правильные вещи, но каково было исполнение, насколько он был вербально убедителен, – это большой вопрос. Потому что известен феномен, когда замечательный текст гениального автора может быть плохо прочитан актером. Очень многое зависит от того, как этот текст преподнесет публике актер.

А в дебатах очень часто публика не слушает, а смотрит. Часто для них важно не то, что сказано, а как сказано. К сожалению, Байден, по общему мнению, выглядел дряхлеющим стариком.

Дебаты – это испытание на актерские способности, если угодно, а не на смысл. Я видел, что один из участников дебатов абсолютно прав, что отлично формулирует по смыслу, но не по форме (он запинается, говорит медленно, подыскивая слова, тихо и не эмоционально), а другой – «Актер Актерович», который несет пургу, но несет ее уверенно, эмоционально и передает это настроение зрителю. Но если не смотреть картинку, то впечатление совсем другое.

Я очень люблю следить за дебатами в США. В 1960 году в Соединенных Штатах впервые состоялись президентские дебаты в ходе выборов, и тогда любопытным образом разделилось мнение: те, кто смотрел телевизор, сказали, что победит Джон Кеннеди, а те, кто слушал радио, заявили, что победит Ричард Никсон. Но в итоге решающим оказалось мнение зрителя: на выборах победил Кеннеди, хотя многие говорили, что он был весьма поверхностным в своих высказываниях, однако при этом он был хорош собой, молод, элегантен и являл собой полную противоположность Никсону, который тогда уже воспринимался как продукт недавнего прошлого.

– Удастся ли Трампу покончить с войной в Украине?

– Я понятия не имею. Пока то, что формулируют его советники (на днях появилась информация о том, что имеется доклад советников Трампа, которые работали с ним в Совете нацбезопасности и которые предлагают тактику кнута и пряника), то есть они говорят: «Мы будем требовать от Украины, чтобы они сели за стол переговоров с Россией, а иначе мы перестанем помогать Киеву. А от русских будем требовать того же самого, но при этом, если они не согласятся сеть за стол переговоров, напугаем увеличением помощи Украине, да так, что мало не покажется, в разы больше». У меня такой вопрос: а что, если никто не захочет сесть за стол переговоров? Что тогда? Я думаю, пока что все эти обещания закончить войну – чистый популизм.

– Как, как ваш взгляд, будут дальше развиваться события в политической жизни США?

– Если выиграет Трамп, то велика вероятность того, что он, формируя новую администрацию, окружит себя чистыми лоялистами, и у него больше не будет в Белом доме, в его администрации, такого же количества резвых, самостоятельных, уравновешивавших его политиков, как это было в первые четыре года его президентства. Потому что все-таки тогда с ним в одной команде работали сильные, опытные политики-республиканцы мейнстримного плана, которые очень часто подправляли Трампа, брали на себя ответственность корректировать курс, и достаточно вольно интерпретировать некоторые декларации о намерении, которые делал Трамп. Мы прекрасно помним, что сколько бы Трамп не говорил, что ему нравится Владимир Путин, в целом, отношения между Вашингтоном и Москвой за четыре года пребывания его у власти значительно похолодели.

Скорее всего, потому что большинство влиятельных сотрудников администрации Трампа, как и его министр обороны, советник по нацбезопасности, госсекретарь, то есть ключевые люди в области принятия внешнеполитических решений, считало, что в интересах Америки помогать Украине и не помогать Путину.

В итоге именно при Трампе начались поставки летального оружия из Америки в Украину. Именно при нем были зафиксированы основные позиции, с которых началось ухудшение отношений между Москвой и Вашингтоном.

– В таком случае, если он сказал, что покончит с войной, наверное, можно предположить, что если он заложил фундамент, то он же способен повлиять на то, чтобы конфликт либо завершился, либо заморозился?

– Я думаю, что конфликт не завершится пока. Вариант с заморозкой – тоже не рабочий.

– Пока сложно сказать о том, как будут развиваться события на этом треке. Дождемся выборов…

– Согласен, пока сложно сказать.

– А если говорить о конфликте на Ближнем Востоке, как избрание Трампа повлияет на ход событий в этом направлении?

– Мне трудно сказать, но в принципе Трамп в ближневосточных делах был весьма решителен. Давайте не будем забывать, что именно при нем были подписаны Авраамические соглашения и именно при нем Посольство США в Израиле было перенесено из Тель-Авива в Иерусалим. Казалось бы, после этого должно небо рухнуть на землю, но ничего не случилось, арабы проглотили эту пилюлю.

С Ираном Трамп был жестким и много сделал для того, чтобы Иран оказался в международной изоляции. И я не исключаю, что после его избрания президентом антииранские санкции могут усилиться.

Рамелла Ибрагимхалилова