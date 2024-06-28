Завершен тренинг по трудовому законодательству

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Подошел к концу тренинг на основе новых образовательных модулей, подготовленный Научно-методическим и квалификационным центром культуры Министерства культуры Азербайджанской Республики (МЕМИМ) с целью формирования и развития профессиональных навыков сотрудников, работающих в учреждениях культуры.

Напомним, в мае-июне текущего года начался тренинг по трудовому законодательству Азербайджанской Республики. Он проводился в Национальной библиотеке имени М.Ф. Ахундова для руководителей и специалистов по кадрам предприятий, подведомственных Министерству культуры. Цель – повышение знаний участников о правилах трудовых отношений в соответствии с законодательством.

На заключительном мероприятии учебного курса «Трудовое законодательство Азербайджанской Республики», состоявшейся 27 июня сего года, при участии начальника отдела Управления человеческим капиталом Министерства культуры, Шахина Гасанова, коуч тренинга, профессор кафедры трудового и экологического права Бакинского государственного университета Маис Алиев выразил благодарность Министерству культуры и Методическому центру за организацию подобного мероприятия.

Исполняющий обязанности директора МЕМИМ, Вугар Гумбатов подчеркнул, что одной из наших приоритетных задач является формирование творческого профессионального мышления у сотрудников в целях предоставления современных, легальных и качественных услуг учреждениями культуры. Также он сообщил, что для этой цели будет широко использоваться передовой опыт. Именно поэтому по инициативе Министерства культуры и стартовали тренинги нового формата.

По итогам обучения слушатели получили знания об основах трудового законодательства, организации кадров и охраны труда предприятий, соответствующем законодательстве и др., а также, по результатам тестирования, им были вручены Сертификаты.