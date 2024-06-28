Зеленский готовит «всеобъемлющий план» прекращения войны с Россией |
США пригласили Азербайджан на встречу НАТО, сообщил О’Брайен |
Милли Меджлис распущен, назначены внеочередные парламентские выборы |
В июле температура поднимется до +43 градусов |
Шри-Ланка потребовала у России компенсацию за отправленных на войну шриланкийцев |
Демократы обсуждают замену Байдена другим кандидатом после провала на дебатах |
Трамп на дебатах с Байденом назвал неприемлемыми условия Путина |
В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 5 |
Гаджиев отметил усиление роли Азербайджана в решении глобальных проблем |
Главное Общество

Завершен тренинг по трудовому законодательству

Завершен тренинг по трудовому законодательству

Подошел к концу тренинг на основе новых образовательных модулей, подготовленный Научно-методическим и квалификационным центром культуры Министерства культуры Азербайджанской Республики (МЕМИМ) с целью формирования и развития профессиональных навыков сотрудников, работающих в учреждениях культуры.

Напомним, в мае-июне текущего года начался тренинг по трудовому законодательству Азербайджанской Республики. Он проводился в Национальной библиотеке имени М.Ф. Ахундова для руководителей и специалистов по кадрам предприятий, подведомственных Министерству культуры. Цель – повышение знаний участников о правилах трудовых отношений в соответствии с законодательством.

На заключительном мероприятии учебного курса «Трудовое законодательство Азербайджанской Республики», состоявшейся 27 июня сего года, при участии начальника отдела Управления человеческим капиталом Министерства культуры, Шахина Гасанова, коуч тренинга, профессор кафедры трудового и экологического права Бакинского государственного университета Маис Алиев выразил благодарность Министерству культуры и Методическому центру за организацию подобного мероприятия.

Исполняющий обязанности директора МЕМИМ, Вугар Гумбатов подчеркнул, что одной из наших приоритетных задач является формирование творческого профессионального мышления у сотрудников в целях предоставления современных, легальных и качественных услуг учреждениями культуры. Также он сообщил, что для этой цели будет широко использоваться передовой опыт. Именно поэтому по инициативе Министерства культуры и стартовали тренинги нового формата.

По итогам обучения слушатели получили знания об основах трудового законодательства, организации кадров и охраны труда предприятий, соответствующем законодательстве и др., а также, по результатам тестирования, им были вручены Сертификаты.

Теги:
Из этой рубрики
Завершен тренинг по трудовому законодательству
Общество

Завершен тренинг по трудовому законодательству

2024/06/28, 17:11
Azercell успешно продлил сертификацию ISO 10002
Общество

Azercell успешно продлил сертификацию ISO 10002

2024/06/28, 16:16
В июле температура поднимется до +43 градусов
Общество

В июле температура поднимется до +43 градусов

2024/06/28, 14:55
Спецпредставитель: В Шуше уже действуют 20 предпринимателей
Общество

Спецпредставитель: В Шуше уже действуют 20 предпринимателей

2024/06/28, 13:33
Обнародован прогноз погоды на субботу
Общество

Обнародован прогноз погоды на субботу

2024/06/28, 13:26
Предотвращена крупная контрабанда наркотиков из Ирана через Каспийское море
Общество

Предотвращена крупная контрабанда наркотиков из Ирана через Каспийское море

2024/06/28, 13:20
13 тысяч штрафа за организацию торжеств по случаю раннего брака
Общество

13 тысяч штрафа за организацию торжеств по случаю раннего брака

2024/06/28, 13:00
Малыми электромобилями можно будет управлять с 16 лет
Общество

Малыми электромобилями можно будет управлять с 16 лет

2024/06/28, 12:31
Защита семейных ценностей: уроки Грузии и позиция Азербайджана
Общество

Защита семейных ценностей: уроки Грузии и позиция Азербайджана

2024/06/28, 11:30