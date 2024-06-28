Azercell успешно продлил сертификацию ISO 10002

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Лидирующий оператор мобильной связи в очередной раз получил сертификат соответствия стандарту ISO 10002:2018 «Управление Качеством / Уровень Удовлетворенности Клиентов / Руководство по Рассмотрению Жалоб на Предприятиях».

Компания «Azercell Telecom» в очередной раз успешно прошла сертификацию на соответствие стандарту ISO 10002:2018, подтверждая стремление предоставить своим абонентам лучший клиентский опыт. Аудит качества проводился ООО «TÜV AUSTRIA AZERBAIJAN».

Сертификат соответствия вручается компаниям, обеспечивающим регистрацию и тщательное рассмотрение всех обращений и предложений клиентов, а также проводящим постоянный анализ этого процесса. Принимается во внимание и создание условий для профессионального развития сотрудников, ответственных за работу с клиентами.

Отметим, что Azercell впервые получил этот сертификат в 2011 году. Лидирующий мобильный оператор является первой компанией в стране, запустившей круглосуточный Телефонный Центр и онлайн обслуживание клиентов. Azercell также продолжает обеспечивать бесперебойное обслуживание своих абонентов и на таких цифровых платформах, как Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn и YouTube.

Кроме того, в целях повышения качества обслуживания клиентов, в прошлом году компания реализовала важное технологическое новшество в этой сфере. Компания Azercell первой запустила Виртуального Ассистента AiCell на основе искусственного интеллекта, предоставляющего полный спектр услуг на азербайджанском языке и обеспечивающего более оперативную реакцию на обращения абонентов.

В результате этих мер показатель индекса удовлетворенности клиентов Телефонного Центра Azercell в 2023 году достиг 94,9% (результат, превышающий 85%, считается очень высоким показателем по мировым стандартам).

Обратиться в Телефонный Центр Azercell, работающий круглосуточно, можно по короткому номеру *1111 или по городским номерам 012-4904949 (для абонентов предоплатной системы – SimSim) и 012-4905252 (для абонентов постоплатной системы), а также посредством мобильного приложения Kabinetim.