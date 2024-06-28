Пашинян готов удовлетворить требования Баку: детали 10-го пакета мирных предложений

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Согласно сообщению Telegram-канала «Священная борьба» со ссылкой на дипломатические источники, стали известны некоторые детали 10-го пакета азербайджанских предложений по мирному договору.

Баку требует от Армении отказа от всех исков, поданных против него в международные инстанции.

Источники канала в дипломатических кругах утверждают, что правительство Никола Пашиняна настроено удовлетворить эти требования. Это возмутило представителя Армении по международно-правовым вопросам Егише Киракосяна, который собирается уйти в отставку, не возвращаясь из отпуска.