В июле температура поднимется до +43 градусов

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Обнародован прогноз погоды на июль в Азербайджане. Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, в июле среднемесячная температура воздуха будет близка к климатической норме, а в некоторых регионах превысит её. Количество осадков также будет близким к климатической норме, а в некоторых регионах немного превысит её.

Среднемесячная температура в Баку и на Абшеронском полуострове составит +26-28 градусов, что близко к климатической норме и на 1 градус выше. Ночью ожидается +22-27 градусов, днём +30-35 градусов, в отдельные дни до +37-40 градусов. Количество месячных осадков будет близким к климатической норме (норма – 2-3 мм).

Во втором месяце лета в районах Азербайджана ожидается температура до +40-43 градусов. Количество осадков будет близким к месячной норме.