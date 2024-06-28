В июле температура поднимется до +43 градусов |
Шри-Ланка потребовала у России компенсацию за отправленных на войну шриланкийцев |
Демократы обсуждают замену Байдена другим кандидатом после провала на дебатах |
Трамп на дебатах с Байденом назвал неприемлемыми условия Путина |
В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 5 |
Гаджиев отметил усиление роли Азербайджана в решении глобальных проблем |
Израиль может передать Украине через США до 8 систем ПВО Patriot |
Конституционный суд одобрил запрос Алиева о роспуске Милли Меджлиса: детали (фото) |
Стихия обрушила фрагмент моста в Лачине (видео) |
Главное Общество

В июле температура поднимется до +43 градусов

В июле температура поднимется до +43 градусов

Обнародован прогноз погоды на июль в Азербайджане. Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, в июле среднемесячная температура воздуха будет близка к климатической норме, а в некоторых регионах превысит её. Количество осадков также будет близким к климатической норме, а в некоторых регионах немного превысит её.

Среднемесячная температура в Баку и на Абшеронском полуострове составит +26-28 градусов, что близко к климатической норме и на 1 градус выше. Ночью ожидается +22-27 градусов, днём +30-35 градусов, в отдельные дни до +37-40 градусов. Количество месячных осадков будет близким к климатической норме (норма – 2-3 мм).

Во втором месяце лета в районах Азербайджана ожидается температура до +40-43 градусов. Количество осадков будет близким к месячной норме.

Теги:
Из этой рубрики
В июле температура поднимется до +43 градусов
Общество

В июле температура поднимется до +43 градусов

2024/06/28, 14:55
Спецпредставитель: В Шуше уже действуют 20 предпринимателей
Общество

Спецпредставитель: В Шуше уже действуют 20 предпринимателей

2024/06/28, 13:33
Обнародован прогноз погоды на субботу
Общество

Обнародован прогноз погоды на субботу

2024/06/28, 13:26
Предотвращена крупная контрабанда наркотиков из Ирана через Каспийское море
Общество

Предотвращена крупная контрабанда наркотиков из Ирана через Каспийское море

2024/06/28, 13:20
13 тысяч штрафа за организацию торжеств по случаю раннего брака
Общество

13 тысяч штрафа за организацию торжеств по случаю раннего брака

2024/06/28, 13:00
Малыми электромобилями можно будет управлять с 16 лет
Общество

Малыми электромобилями можно будет управлять с 16 лет

2024/06/28, 12:31
Защита семейных ценностей: уроки Грузии и позиция Азербайджана
Общество

Защита семейных ценностей: уроки Грузии и позиция Азербайджана

2024/06/28, 11:30
В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 5
Общество

В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 5

2024/06/28, 08:25
Минсельхоз проведет в Баку воскресную ярмарку
Общество

Минсельхоз проведет в Баку воскресную ярмарку

2024/06/28, 00:05