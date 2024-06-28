В Кремле о том, смотрел ли Путин дебаты Байдена и Трампа

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В Кремле ознакомятся со всеми заявлениями, сделанными в ходе предвыборных дебатов в США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Конечно, мы ознакомимся со всеми заявлениями, которые были сделаны», — отметил официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, предвыборные дебаты кандидатов в президенты США — это внутреннее дело Соединенных Штатов.

«Мы совершенно не собираемся давать оценки этим дебатам. Это внутреннее дело Соединенных Штатов, это избирательная кампания Соединенных Штатов. Мы никогда не вмешивались в избирательные кампании Соединенных Штатов. Если вы помните, неоднократно даже были расследования в самих США. Там многие обвиняли Россию и потом они проводили дорогостоящие кампании и сами же приходили к выводу, что никакого вмешательства не зафиксировано», — заявил Песков.

На вопрос, смотрел ли Путин дебаты, Песков ответил следующее:

«Я не думаю, что вы ожидаете, что президент России мог бы поставить будильник, проснуться под утро и смотреть дебаты. Все-таки это не событие нашей повестки дня».