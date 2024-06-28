В июле температура поднимется до +43 градусов |
Шри-Ланка потребовала у России компенсацию за отправленных на войну шриланкийцев |
Демократы обсуждают замену Байдена другим кандидатом после провала на дебатах |
Трамп на дебатах с Байденом назвал неприемлемыми условия Путина |
В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 5 |
Гаджиев отметил усиление роли Азербайджана в решении глобальных проблем |
Израиль может передать Украине через США до 8 систем ПВО Patriot |
Конституционный суд одобрил запрос Алиева о роспуске Милли Меджлиса: детали (фото) |
Стихия обрушила фрагмент моста в Лачине (видео) |
Главное Мир

В Кремле о том, смотрел ли Путин дебаты Байдена и Трампа

В Кремле о том, смотрел ли Путин дебаты Байдена и Трампа

В Кремле ознакомятся со всеми заявлениями, сделанными в ходе предвыборных дебатов в США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Конечно, мы ознакомимся со всеми заявлениями, которые были сделаны», — отметил официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, предвыборные дебаты кандидатов в президенты США — это внутреннее дело Соединенных Штатов.

«Мы совершенно не собираемся давать оценки этим дебатам. Это внутреннее дело Соединенных Штатов, это избирательная кампания Соединенных Штатов. Мы никогда не вмешивались в избирательные кампании Соединенных Штатов. Если вы помните, неоднократно даже были расследования в самих США. Там многие обвиняли Россию и потом они проводили дорогостоящие кампании и сами же приходили к выводу, что никакого вмешательства не зафиксировано», — заявил Песков.

На вопрос, смотрел ли Путин дебаты, Песков ответил следующее:

«Я не думаю, что вы ожидаете, что президент России мог бы поставить будильник, проснуться под утро и смотреть дебаты. Все-таки это не событие нашей повестки дня».

Теги:
Из этой рубрики
Путин подарил Ким Чен Ыну машину, в которой могли быть южнокрейские детали
Мир

Путин подарил Ким Чен Ыну машину, в которой могли быть южнокрейские детали

2024/06/28, 14:40
Орбан проголосовал против фон дер Ляйен 
Мир

Орбан проголосовал против фон дер Ляйен 

2024/06/28, 14:06
В Кремле о том, смотрел ли Путин дебаты Байдена и Трампа
Мир

В Кремле о том, смотрел ли Путин дебаты Байдена и Трампа

2024/06/28, 14:02
Шри-Ланка потребовала у России компенсацию за отправленных на войну шриланкийцев
Мир

Шри-Ланка потребовала у России компенсацию за отправленных на войну шриланкийцев

2024/06/28, 12:53
Грузия, Молдова и Сербия приняли неожиданное решение по Украине
Мир

Грузия, Молдова и Сербия приняли неожиданное решение по Украине

2024/06/28, 12:12
Байден и Трамп обсудили свой возраст
Мир

Байден и Трамп обсудили свой возраст

2024/06/28, 12:09
Фридман призывает семью Байдена провести с ним "самые сложные переговоры", убедив выйти из гонки
Мир

Фридман призывает семью Байдена провести с ним «самые сложные переговоры», убедив выйти из гонки

2024/06/28, 11:24
В МУС отложили принятие решения о выдаче ордеров на арест Нетаньяху и Галанта
Мир

В МУС отложили принятие решения о выдаче ордеров на арест Нетаньяху и Галанта

2024/06/28, 11:18
"Миллионы людей стали свидетелями конца политической карьеры Байдена"
Мир

«Миллионы людей стали свидетелями конца политической карьеры Байдена»

2024/06/28, 11:02