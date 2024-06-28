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Главное Общество

13 тысяч штрафа за организацию торжеств по случаю раннего брака

13 тысяч штрафа за организацию торжеств по случаю раннего брака

Организаторов свадеб и помолвок несовершеннолетних будут штрафовать на 13 тысяч манатов. В связи с этим на сегодняшнем заседании парламента в III чтении был вынесен на обсуждение проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях, сообщает Minval.az.

Так, в кодекс добавлена новая статья 189-2 (проведение церемоний, связанных с вступлением несовершеннолетних в брак). Согласно новой статье, за проведение лицами, управляющими объектами общественного питания, церемоний, связанных с ранним вступлением несовершеннолетних в брак (помолвка, свадьба и другие церемонии) к физлицам будет применен штраф в размере от 1 000 до 1 500 манатов, к должностным – от 3 000 до 4 000 манатов, юрлицам – от 6 000 до 9 000 манатов.

За повторное нарушение, предусмотренное статьей 189-2.1 кодекса, лицом, получившим административный выговор, в течение одного года со дня вступления в силу решения об административном выговоре физлица подлежат административному взысканию в размере от 2 000 до 2 500 манатов, должностные лица-от 5 000 до 6 000 манатов, юридические лица-от 10 000 до 13 000 манатов. После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в III чтении.

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