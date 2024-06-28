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Малыми электромобилями можно будет управлять с 16 лет

Малыми электромобилями можно будет управлять с 16 лет

Малыми электромобилями можно будет управлять с 16 лет, по достижению этого возраста можно зарегистрировать автомобиль на свое имя. Критерии для малого электромобиля определены. Это нашло отражение в предложенной поправке к закону “О дорожном движении”, которая была вынесена на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли меджлиса, сообщает Minval.az.

Малый электромобиль-индивидуальные мобильные транспортные средства, оснащенные электродвигателем мощностью не более 1 кВт, предназначенные для перевозки одного человека и отвечающие следующим критериям:

– технология механически прикреплена к колесу и имеет рулевое колесо или не имеет рулевого управления, которое позволяет контролировать направление движения, движется с помощью силы инерции (а также жестов, мимики или голосовых команд) и может балансировать сама по себе;

– высота руля не менее 50 см при наличии сиденья; -высота руля не менее 70 см при отсутствии сиденья;

– без водителя максимальная масса 55 кг, общая высота до 1,40 м и длина до 2 м; который имеет систему хранения энергии (аккумулятор), которую можно заряжать, подключив ее к внешнему источнику электроэнергии.

Малый электромобиль будет зарегистрирован на имя физических лиц, достигших 16-летнего возраста. А водители малых электромобилей приравниваются к пешеходам. Оператор малых электромобилей-юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, сдающий в аренду (пользование) малый электромобиль.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

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