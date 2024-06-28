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Белоусов отдал приказ Герасимову в связи с американскими беспилотниками

Белоусов отдал приказ Герасимову в связи с американскими беспилотниками

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил Генштабу «внести предложения по мерам оперативного реагирования» на полеты американских беспилотников над Черным морем.

В заявлении, распространенном Минобороны, говорится о «возросшей интенсивность полетов стратегических беспилотных летательных аппаратов США над акваторией Черного моря, которые осуществляют разведку и целеуказания высокоточному оружию, поставляемому вооруженным силам Украины западными государствами, для нанесения ударов по объектам России».

Полеты беспилотников Минобороны РФ расценивает как провокации и считает, что  они «свидетельствуют о все большей вовлеченности США и стран НАТО в конфликт в Украине на стороне киевского режима».

Такие полеты кратно повышают вероятность инцидентов в воздушном пространстве с летательными аппаратами Воздушно-космических сил России, что увеличивает риск прямой конфронтации альянса с Российской Федерацией. Ответственность за это будут нести страны НАТО.

Заявление Минобороны появилось спустя несколько дней после того, как неофициальные источники сообщили о сбитом над Черным морем американском дроне Global Hawk. Официально эта информация на момент публикации новости ни Россией, ни США подтверждена не была.

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