Фридман призывает семью Байдена провести с ним «самые сложные переговоры», убедив выйти из гонки

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Приближенный к президенту Джо Байдену журналист Томас Фридман призвал его снять свою кандидатуру с предстоящих выборов. В своей колонке в The New York Times он пишет: «Джо Байден — хороший человек и хороший президент. Он должен выйти из гонки».

Фридман утверждает, что просмотр дебатов заставил его «плакать», назвав их самым «душераздирающим моментом в политике американской президентской кампании в моей жизни». По его мнению, Байден «не имеет права баллотироваться на переизбрание».

Трампа же он охарактеризовал как «злого человека и мелочного президента», «пожарный шланг лжи, одержимый своими обидами», который «даже близко не то, что нужно Америке, чтобы стать лидером в 21 веке».

Фридман призывает семью и команду Байдена провести с ним «самые сложные переговоры, разговор любви, ясности и решимости», убедив выйти из кампании, чтобы не дать победить Трампу.