«Миллионы людей стали свидетелями конца политической карьеры Байдена»

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Дебаты между Джо Байденом и Дональдом Трампом стали ярким событием политической сцены США. Эти дебаты проводились в студии телеканала CNN, без зрителей и прессы, что вызвало критику со стороны Ассоциации аккредитованных при Белом доме корреспондентов. Участникам запретили иметь при себе тезисы выступлений, а их микрофоны включались только во время их речи.

Ход дебатов

Первым в студию вошел Джо Байден, за ним последовал Дональд Трамп. Их представили как 46-го и 45-го президентов США соответственно. Как и в 2020 году, они не обменялись рукопожатием.

Байден начал с заявления о том, что за время его президентского срока не погибали американские военнослужащие. Он подчеркнул, что считает изменение климата единственной экзистенциальной угрозой для человечества и раскритиковал Трампа за его экологическую политику, в частности за выход из Парижского соглашения по климату. Байден также пообещал в случае переизбрания гарантировать права на аборты.

Американский президент обвинял Трампа в неуважении к погибшим солдатам, напомнив, что в 2018 году тот не посетил захоронение во Франции, назвав павших американцев «неудачниками». Байден подчеркнул, что Трамп намерен вывести США из НАТО, что грозит миру ядерной войной.

Трамп, в свою очередь, критиковал Байдена за высокую инфляцию в стране, обвиняя его в создании рабочих мест лишь для нелегалов. Он также напомнил о выводе американских войск из Афганистана, назвав его «самым позорным» днем в истории США, и предостерег от гарантирования прав на аборты, что, по его мнению, приведет к убийству детей.

Личные нападки

Байден не стеснялся оскорблений, называя Трампа «лохом и неудачником» (sucker and loser) и упомянул его сексуальную связь с порнозвездой в то время, когда его жена была беременна. Трамп, в свою очередь, обвинял Байдена в получении денег из Китая и неспособности справиться с этой страной.

Завершение дебатов и реакции

Когда дебаты завершились, Трамп быстро покинул сцену, а Байдену помогла уйти его жена Джилл. По результатам экспресс-опроса CNN, две трети зрителей присудили победу Трампу.

Американские СМИ также не остались равнодушными.

New York Post пишет, что «миллионы людей стали свидетелями конца политической карьеры Байдена».

NBC отмечает, что демократы только что совершили коллективное самоубийство — Байден хрипит, кажется уставшим и бормочет.

CNBC сообщает, что крупнейшие доноры Байдена бьют тревогу после его выступления.

CNN заявляет, что демократы пребывают в панике из-за выступления президента США.

New York Times утверждает, что Байден должен отказаться от участия в президентских выборах, если он не хочет допустить победы Трампа.

Newsweek подводит итог: Трамп на дебатах держался лучше. Проигравший — Байден, победитель — Трамп.