США пригласили Израиль и арабские страны на 75-й саммит НАТО

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США пригласили министров иностранных дел Израиля и арабских стран на 75-й саммит НАТО в Вашингтоне, что может привести к росту напряженности из-за разногласий приглашенных государств по ситуации в секторе Газа. Об сообщила газета Financial Times.

«Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригласил глав всех 32 союзных государств и правительств, а также первых лиц стран – партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе (Австралию, Японию, Новую Зеландию и Южную Корею)», – приводит издание слова представителя НАТО. Помимо Израиля среди приглашенных стран Ближнего Востока – «Египет, Иордания, Катар, Тунис, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Бахрейн», указывает газета.

Юбилейный саммит НАТО пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля 2024 года в честь 75-летия со дня подписания Североатлантического договора в 1949 году. На саммите будут обсуждаться вопросы создания новой структуры для помощи Киеву (NSATU) в Висбадене и построения «моста в НАТО» для Украины, который позволит ей стать участницей альянса, когда на это будет его политическая воля.