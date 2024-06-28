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Генсек ООН примет участие в СOP29

Генсек ООН примет участие в СOP29

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш примет участие в СОР29 в Азербайджане. Об этом он сказал в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

«Да, конечно, – сказал он в ответ на вопрос о планах посетить конференцию. – Я всегда посещал конференции COP, я приезжаю на их начало и окончание».

«Я ожидаю, что именно она станет моментом перемен в том смысле, что наступит момент глобального признания того, что мы движемся к пропасти», – добавил Гутерриш.

Напомним, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата – это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает «Конференция сторон», которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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