Демократы обсуждают замену Байдена другим кандидатом после провала на дебатах

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Демократическая партия США начала активно обсуждать замену президента Джо Байдена другим кандидатом из-за его провала на дебатах. Об этом в пятницу, 28 июня, сообщает Politico.

По данным СМИ, однопартийцы американского лидера «впали в панику» и сейчас активно обсуждают «то, о чем было нельзя говорить», передает ТАСС.

«Тревожные колокола для демократов зазвонили в ту секунду, когда Байден начал говорить сбивчиво-хриплым голосом (…) А когда он молчал, он стоял застывший за трибуной с разинутым ртом, широко раскрытыми и немигающими глазами в течение длительного времени», — следует из материала.