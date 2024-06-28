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Демократы обсуждают замену Байдена другим кандидатом после провала на дебатах

Демократы обсуждают замену Байдена другим кандидатом после провала на дебатах

Демократическая партия США начала активно обсуждать замену президента Джо Байдена другим кандидатом из-за его провала на дебатах. Об этом в пятницу, 28 июня, сообщает Politico.

По данным СМИ, однопартийцы американского лидера «впали в панику» и сейчас активно обсуждают «то, о чем было нельзя говорить», передает ТАСС.

«Тревожные колокола для демократов зазвонили в ту секунду, когда Байден начал говорить сбивчиво-хриплым голосом (…) А когда он молчал, он стоял застывший за трибуной с разинутым ртом, широко раскрытыми и немигающими глазами в течение длительного времени», — следует из материала.

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