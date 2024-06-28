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В Иране стартовали президентские выборы

В Иране стартовали президентские выборы

Избирательные участки в 08:30 открылись в Иране, где 28 июня проходят выборы президента.

Безопасность на участках обеспечивают порядка 180 тыс. полицейских.

В выборах президента Ирана участвуют спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, представитель духовного лидера в Совбезе республики Саид Джалили, экс-глава министерств внутренних дел и юстиции Мостафа Пурмохаммади и бывший министр здравоохранения Масуд Пезешкиян.

Накануне дня старта голосования с выборов снялся мэр Тегерана Алиреза Закани, который попросил двух наиболее популярных политиков от лагеря консерваторов — Джалили и Галибафа — объединить усилия против реформиста Пезешкияна.

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