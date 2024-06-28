Руководителем боевиков, учинивших террор в Дагестане, оказался сын главы района

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Создателем и главой преступной группировки, которая в день Святой Троицы устроила нападения на религиозные учреждения и полицейских в Дагестане, оказался 31-летний сын главы Сергокалинского района Магомеда Омарова Осман. Об этом говорится в пресс-релизе Верховного суда республики.

«[Сообщник боевиков] вступил в созданную Омаровым О.М. группу. После этого участники преступной группы, объединённые едиными мотивами, стали готовиться к совершению на территории Республики Дагестан террористических актов», — гласит документ.