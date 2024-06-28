Минсельхоз проведет в Баку воскресную ярмарку

64 Просмотров

Министерство сельского хозяйства Азербайджана 29-30 июня организует в Баку воскресную ярмарку «Из села в город».

Согласно информации отдела по связям с общественностью и информационного обеспечения министерства, основная цель проведения ярмарки – создание альтернативного канала продаж для владельцев фермерских хозяйств, а также обеспечение жителей города натуральными сельхозпродуктами местного производства. Ожидается, что в ярмарке примут участие около 40 фермеров из около 20 регионов Азербайджана. Фермеры выставят на продажу около 100 наименований натуральных сельскохозяйственных и продовольственных продуктов.

Качество продукции будет контролировать Агентство пищевой безопасности Азербайджана. Граждане могут воспользоваться услугами Мобильной пищевой лаборатории, чтобы узнать показатели качества любого продаваемого продукта.

Ярмарка будет проходить два дня с 09:00 до 19:00 по адресу: Наримановский район, улица Фатали хана Хойского, 5 (рядом со станцией метро «Гянджлик»).