Франция хочет арестовать Асада за химические атаки

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Апелляционный суд Парижа оставил в силе ордер на арест президента Сирии Башара Асада по обвинению в применении химоружия в 2013 году. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на источники.

По его данным, суд отклонил ходатайство Национальной антитеррористической прокуратуры (PNAT) об аннулировании ордера в связи с иммунитетом, которым обладают действующие президенты. По мнению PNAT, вопрос выдачи ордеров на арест глав государств находится в компетенции не национальных, а международных судов.