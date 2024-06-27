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Эрдоган: Стратегическая цель Турции – членство в ЕС

Эрдоган: Стратегическая цель Турции - членство в ЕС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что стратегической целью его страны остается полноправное членство в Евросоюзе. Об этом он сказал на пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом в Анкаре.

«Полноправное членство в Европейском союзе, как мы регулярно подчеркиваем, является нашей стратегической целью. В наших общих интересах, чтобы и ЕС подходил к Турции с аналогичных позиций. Я уверен, что поддержка Турции со стороны Эстонии в этом контексте будет продолжать усиливаться. Об этих ожиданиях я сказал господину Карису», – отметил Эрдоган.

Говоря о ситуации на Ближнем Востоке, турецкий лидер отметил, что «устроенная Израилем резня в секторе Газа, несмотря на призывы международного сообщества к постоянному прекращению огня, угрожает не только региональной стабильности, но и глобальной безопасности». «Ответственные за это варварство в Газе рано или поздно будут привлечены к ответственности в рамках международного права. Чтобы закончить эту гуманитарную катастрофу в Газе, нужно срочно добиться прекращения огня и обеспечения доставки гуманитарной помощи», – сказал он.

Эрдоган добавил, что «прочный мир на Ближнем Востоке возможен при реализации решения о создании двух государств», и «международное сообщество должно высказать свое мнение по этому вопросу».

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