Число жертв в Газе достигло 37765 человек

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Число палестинцев, погибших в результате израильских атак в секторе Газа, увеличилось до 37765. Об этом говорится в сообщении палестинского министерства здравоохранения в секторе Газа.

За минувшие сутки израильская армия совершила три акта массового убийства в различных частях сектора Газа, жертвами которых стали 47 палестинцев. Кроме того, еще 52 человека получили ранения, – говорится в сообщении.

Таким образом, общее число погибших в ходе продолжающихся с 7 октября атак Израиля в секторе Газа возросло до 37765, а раненых – до 86429, отметили в Минздраве Газы.