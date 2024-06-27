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Иностранцы столкнутся со сложностями при заключении брака в Турции

Иностранцы столкнутся со сложностями при заключении брака в Турции

МВД Турции ужесточило требования для иностранцев, желающих заключить брак на территории республики. Как отмечается в циркуляре ведомства, иностранному гражданину придется предоставить органам записи актов гражданского состояния подтверждение его законных оснований на долгосрочное пребывание в Турции.

«В целях обеспечения общественного порядка и эффективной борьбы с нелегальной миграцией при заключении брака турка и иностранца или двух иностранцев заявление о заключении брака будет приниматься, если иностранный гражданин имеет действующий паспорт или иной документ, заменяющий паспорт, и право на законное пребывание в нашей стране», – приводит выдержку из циркуляра телеканал NTV.

Турецкие СМИ поясняют, что в контексте подтверждения права на пребывание речь идет о визе, виде на жительство или разрешении на работу, которое также приравнивается к виду на жительство. То есть эти документы дают право на длительное пребывание иностранца в Турции, обычно превышающее, к примеру, сроки пребывания по безвизовому режиму.

На это ужесточение требований МВД пошло в связи с тем, что с 2000-х годов резко возросло число иностранцев, желающих поселиться в Турции. При этом получение вида на жительство путем вступления в брак с гражданином Турции стало предметом злоупотреблений. Проблема усугубилась и в связи с ростом миграции в Турцию.

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