Стихия обрушила фрагмент моста в Лачине (видео)

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В результате проливных дождей в Лачине поднялся уровень реки Хакари, что привело к разрушению части моста Падшах. В настоящее время на данной территории ведутся ремонтные работы.

Начальник отдела по связям с общественностью Бакинской службы благоустройства Лала Алиева отметила, что у этого моста нет какой-либо особой функции, кроме эстетической.

«Во время реконструкции города Лачин мост был вымощен камнем, украшен цветами, а его боковые части стали смотровой площадкой. Кстати, другой, плавучий мост через реку Хакари периодически поднимается с учетом условий безопасности. После получения заключения соответствующих структур, связанных с регулированием воды в реке Хакари – одной из самых бурных рек Азербайджана, мосты будут реконструированы», – добавила она.

