Армения может получить от ЕАБР $500 млн

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Евразийский банк развития может инвестировать в Армению около $500 млн в ближайшие 3 года, сказал в беседе со Sputnik Армения и «Арминфо» старший управляющий директор ЕАБР Денис Ильин на полях годового собрания и бизнес-форума ЕАБР в Алматы.

«Порядка $500 млн финансирования, которое мы можем и хотели бы (и государство хотело бы) инвестировать в Армению в течение 3 лет (2024-2026 гг.)… Думаю, это вполне достижимо», – сказал Ильин.

По его мнению, $150-180 млн инвестиций в Армению в год – реальный и реализуемый объем.