Армения продолжает твердить о готовности к миру с Азербайджаном

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Ереван готов в ближайшие месяцы полностью доработать мирный договор с Баку и подписать его.

Об этом сказал сегодня министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в Таллинне на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной.

Он отметил, что Армения привержена мирной повестке дня и готова нормализовать отношения с Азербайджаном.

По словам Мирзояна, Ереван готов продолжить процесс демаркации на основе Алма-Атинской декларации, подписанной в 1991 году.

«Я искренне верю, что у нас есть возможность закрыть страницу конфликта на Южном Кавказе и установить мир в нашем регионе. Я верю, что этот мир принесет пользу всем народам и странам региона», – сказал Мирзоян.