Байрамов обсудил с Папуашвили ситуацию в регионе (фото)

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Азербайджан и Грузия обсудили вопросы повестки дня стратегического партнерства, перспективы межпарламентского сотрудничества, а также текущую ситуацию в регионе.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Азербайджана.

Обсуждения прошли на встрече находящегося с официальным визитом в Грузии главы МИД Джейхуна Байрамова с председателем парламента этой страны Шалвой Папуашвили.

В ходе встречи обсуждались вопросы экономического, торгового, инвестиционного, энергетического, транспортно-коммуникационного, гуманитарного и пр. сотрудничества между двумя странами.

Было подчеркнуто удовлетворение взаимовыгодным сотрудничеством, которое носит характер стратегического партнерства. Стороны отметили важность совместного сотрудничества и работы над «Средним коридором».

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.