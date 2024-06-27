МВД Франции предупреждает о рисках терроризма во время досрочных выборов в парламент

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МВД Франции предупредило о рисках для безопасности, в частности об угрозе терроризма, во время досрочных выборов в Национальное собрание.

Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Как указали в МВД, голосование пройдет на фоне «многочисленных угроз для безопасности», «опасность терактов остается чрезвычайно высокой». Правоохранительные органы также допускают «кибератаки и манипуляцию информацией в социальных сетях».

При этом в МВД указали на возросшие нагрузки на личный состав правоохранительных органов в тех департаментах, где в настоящий момент проходит эстафета олимпийского огня.

9 июня президент Франции Эмманюэль Макрон принял решение распустить Национальное собрание на фоне поражения своих сторонников на выборах в Европарламент.