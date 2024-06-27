Украина и Евросоюз подписали соглашение о безопасности

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Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 27 июня, в Брюсселе подписал соглашение о безопасности с Европейским Союзом. Этим событием открылось заседание Европейского совета, на которое собрались лидеры стран ЕС.

«Обязательства Европейского Союза включают предсказуемую, долгосрочную и устойчивую поддержку в сфере безопасности и обороны Украины, в частности через миссии Совместной политики безопасности и обороны (СПБО), а также более широкие обязательства в сфере безопасности», – сказано в соглашении, передает DW.

Речь идет об устойчивом и долгосрочном обеспечении Украины военным оборудованием, военной подготовке, поддержке в проведении оборонной реформы, сотрудничестве между европейской и украинской оборонной промышленностью. Другие пункты соглашения: повышение сопротивляемости кибер- и гибридным угрозам, противоминная деятельность, реформирование сектора гражданской безопасности и поддержка правоохранительных органов, противодействие распространению огнестрельного оружия, поддержка энергетической и ядерной безопасности, обмен разведданными и спутниковыми снимками.

В договоре гарантируется не только поддержка обороны Украины, но и макрофинансовая, гуманитарная помощь, поддержка в проведении реконструкции и реформ. «ЕС полон решимости продолжать предоставлять Украине и ее народу всю необходимую политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку столько, сколько потребуется, и настолько интенсивно, насколько необходимо», – говорится в тексте.