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Главное Мир

В Европарламенте призвали отменить председательство Венгрии в ЕС

В Европарламенте призвали отменить председательство Венгрии в ЕС

Депутат Европарламента от партии Зеленых Даниэль Фройнд направил письмо с 20 тысячами подписей главе Евросовета Шарлю Мишелю с требованием приостановить предстоящее председательство Венгрии в совете ЕС. Об этом сообщает The Guardian.

«Вместе с 20 тысячами граждан мы, нижеподписавшиеся члены Европейского парламента, просим вас официально приостановить председательство Венгрии в Совете, которое в настоящее время должно начаться 1 июля 2024 года», — говорится в обращении.

В письме отмечается, что было бы крайне вредно для репутации ЕС, если бы действующее правительство Венгрии представляло Европу сразу после выборов.

«На европейском уровне правительство Орбана сравнило Европейский Союз с диктатурой. Они расклеили по всей стране плакаты с бомбами под флагом ЕС, когда были приняты санкции против России. В то время, когда… Путин бомбит Украину, страну-кандидата в ЕС, Орбан изо всех сил старался съездить в Китай только для того, чтобы иметь возможность пожать ему руку», — написал депутат.

В тексте также говорится о необходимости «прекратить издевательства правительства», которое не поддерживает фундаментальные европейские ценности. «Преступному руководству не должно быть позволено представлять ЕС», подытоживается в обращении.

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