В Азербайджане зарплата учителей с высокими баллами по сертификации составит 1295 манатов

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Начиная с сентября, среднемесячная заработная плата учителей, показавших высокие результаты в сертификации (получающие на 35% больше), составит около 1295 манатов, а успешно прошедших сертификацию (получающие на 10% больше), – 980 манатов.

Об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на мероприятии в Университете ADA на тему «Сертификация 2024: Профессиональный учитель – качественное образование».

«Заработная плата учителей, не принявшие участие в сертификации, составит около 750 манатов, но в ближайшие годы она также увеличится. Около 30 тысяч учителей получают относительно небольшую зарплату, это связано с учебными часами», – отметил министр.