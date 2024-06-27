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Анкара: турецкие ВС готовы к Третьей мировой войне

Анкара: турецкие ВС готовы к Третьей мировой войне

В Минобороны Турции заявили, что турецкие ВС готовы к любым сценариям развития событий, в том числе к Третьей мировой войне. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

Отмечается, что турецкие вооруженные силы регулярно обновляют тактику и планы в соответствии с оценкой угроз безопасности.

«Наша армия проверила свои планы, логистику, она также занимается миротворческой деятельностью во многих точках мира. Никто, в первую очередь Турция, не хочет такой мрачной картины, как Третья мировая война, но важно подчеркнуть, что наша армия готова к любому сценарию», — поделился источник в турецком силовом ведомстве.

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