Польша начала готовить своих граждан к нападению с востока

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Вооруженные силы Польши запустили программу «Каникулы с армией», чтобы подготовить гражданское население к возможному военному конфликту с Россией, пишет Associated Press.

По данным агентства, основная цель программы — найти пополнение для польской армии, которая на данный момент насчитывает около 198 тыс. военнослужащих.

«Каникулы» проводятся летом в 70 местах по всей Польше, в том числе рядом с границей России и Беларуси. Записаться для участия в программе могут люди с 18 до 35 лет. Обучение длится 28 дней без увольнительных и оплачивается в размере 6 тыс. злотых ($1,5 тыс.). После такого курса рекрут может уйти в запас или продолжить службу в территориальной обороне.

«Армия хочет обучить как можно больше граждан. Все знают об угрозе, которая исходит с востока», — отметил полковник Павел Галазка.