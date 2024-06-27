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Зеленский прибыл в Брюссель, где подпишет три соглашения о безопасности

Зеленский прибыл в Брюссель, где подпишет три соглашения о безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Брюссель, где подпишет еще три двусторонних соглашения по безопасности.

Об этом говорится в его Телеграм-канале.

Как напомнил Зеленский, на днях Украина официально начала переговоры о членстве в Европейском союзе (ЕС). Сегодня же, во время визита в Брюссель, он примет участие в заседании Европейского совета и поблагодарит лидеров стран-членов блока за поддержку Украины на ее пути к интеграции.

В частности во время визита Зеленский встретится с лидерами ЕС и государств-членов и проведет двусторонние переговоры, подпишет три соглашения по безопасности, одно из которых с ЕС.

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