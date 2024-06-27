Более 60 политиков в изгнании обсудили в Варшаве план по свержению Кремля

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Сбежавшие из РФ экс-депутаты готовят к предстоящему саммиту НАТО в Вашингтоне террористический план – убийств и силовой дестабилизации ситуации в России. Об этом пишет британская газета Times.

«Бывшие российские депутаты призвали НАТО поддержать кампанию убийств», – говорится в сообщении газеты, которая уточняет, что речь идет о лицах, считающихся частью российской властной системы.

«Более 60 политиков в изгнании… встретились на этой неделе в Варшаве, чтобы обсудить план из семи пунктов по свержению Кремля», – говорится в статье.

По информации газеты, этот план предусматривает призывы в адрес Запада предоставить больше оружия Украине, ввести больше санкций против России и поддержать действия по дестабилизации ситуации внутри РФ, в том числе такие уголовные преступления, как убийства представителей власти и попытки ее силовой смены.