Дарчиашвили: Стратегическое сотрудничество между Азербайджаном и Грузией выходит на новый уровень

86 Просмотров

Стратегическое сотрудничество между Грузией и Азербайджаном важно для благополучия наших стран и региона.

Об этом заявил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили на совместной пресс-конференции с Джейхуном Байрамовым, передает Report.

«Региональное, стратегическое сотрудничество между Грузией и Азербайджаном очень отличается, мы начинаем переводить наше сотрудничество на новый уровень. Это важно для благополучия наших стран и региона. Грузия и Азербайджан поддерживают и уважают территориальную целостность и суверенитет друг друга, сотрудничают в различных форматах. Между двумя странами успешно продолжается сотрудничество в энергетической, транспортной сферах», – отметил грузинский министр.