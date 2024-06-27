Байрамов назвал грузинскому коллеге главное препятствие для мирного соглашения с Арменией

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По тексту мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном достигнут значительный прогресс. Азербайджан продолжает работу по мирному соглашению с Арменией, несколько дней назад армянской стороне был представлен очередной пакет предложений по проекту мирного договора.

Об этом заявил находящийся с визитом в Тбилиси Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили.

«Количество вопросов, которые остаются открытыми, значительно сократилось», – добавил министр.

Джейхун Байрамов отметил, что в Конституции Армении все еще остаются территориальные претензии к Азербайджану:

«Территориальные претензии к Азербайджану остаются в основном законе Армении – Конституции. Это кажется нам самым серьезным препятствием для завершения процесса».