МИД Казахстана: Министр иностранных дел Британии Кэмерон лжет

Глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу не говорил министру иностранных дел Великобритании Дэвиду Кэмерону, что украинцы умирают за Астану, заявил «РИА Новости» официальный представитель казахстанского МИДа Айбек Смадияров.
«Такого разговора <…> не было. Всю ответственность за дезинформацию несет британский министр», — подчеркнул он.
Дипломат прокомментировал разговор Кэмерона с пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом), которые позвонили премьеру от лица бывшего президента Украины Петра Порошенко. По словам британского министра, Нуртлеу сказал, что украинцы «умирают за Казахстан» и «рискуют жизнью, чтобы сдержать Россию».