МИД Казахстана: Министр иностранных дел Британии Кэмерон лжет

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Глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу не говорил министру иностранных дел Великобритании Дэвиду Кэмерону, что украинцы умирают за Астану, заявил «РИА Новости» официальный представитель казахстанского МИДа Айбек Смадияров.

«Такого разговора <…> не было. Всю ответственность за дезинформацию несет британский министр», — подчеркнул он.

Дипломат прокомментировал разговор Кэмерона с пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом), которые позвонили премьеру от лица бывшего президента Украины Петра Порошенко. По словам британского министра, Нуртлеу сказал, что украинцы «умирают за Казахстан» и «рискуют жизнью, чтобы сдержать Россию».