Завтра в Азербайджане прогнозируются дожди и грозы

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28 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью в некоторых частях полуострова возможны кратковременные дожди и грозы. Северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-восточным.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 18-23°, днем – 26-29° тепла.

Атмосферное давление – 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха днем и ночью составит 50-60%.

В большинстве районов Азербайджана пройдет преимущественно без осадков. Однако в некоторых горных и предгорных районах временами ожидаются дожди и грозы, местами ливневого характера, не исключается выпадение града. Ночью и утром временами ожидается туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-20°, днем – 25-30° тепла, в горах ночью 6-11°, днем – 13-18° тепла.