В Кремле поддержали заявление Кадырова о кровной мести террористам

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков согласился с мнением главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что преследовать террористов нужно максимально жестко.

«Ни у кого не вызывает сомнения, что борьба с террористами должна быть непримиримой и максимально жесткой», – подчеркнул представитель Кремля, комментируя слова Кадырова о том, что за деяния террориста наказание должен нести и его род.

Песков уточнил, что у Кадырова «речь шла о тех, кто попустительствует терроризму, кто так или иначе, прямо или косвенно вовлечен в террористическую деятельность».