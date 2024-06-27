В Тебризе встреча с избирателями кандидата Масуда Пезешкиана прошла на азербайджанском языке (видео)

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Во время встречи кандидата в президенты Ирана Масуда Пезешкиана со своими избирателями в ходе избирательной кампании в Тебризе звучали азербайджанские песни и лозунги на азербайджанском языке.

Прозвучала знаменитая песня Рашида Бейбутова «Мой Азербайджан», также сторонники Пезешкиана скандировали:

«Türk dilində mədrəsə, olmalıdır hər kəsə!» требуя открытия школ на азербайджанском языке.

Отметим, что кандидат азербайджанского происхождения Масуд Пезешкиан, принадлежащий к лагерю реформистов, лидирует в президентской гонке в Иране.

Это следует из результатов опросов общественного мнения, проведенных иранскими аналитическими центрами Mellat, ISPA и Shenaakht.

Отметим, что 70-летний Масуд Пезешкиан родился в азербайджанской семье в городе Махабад. В ходе избирательной кампании он заявил, что гордится своим азербайджанским происхождением.



