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В Азербайджане начался процесс утилизации старых автомобилей

В Азербайджане начался процесс утилизации старых автомобилей

В целях защиты окружающей среды в Азербайджане начат процесс утилизации старых транспортных средств.

Об этом сказал заведующий отделом сельского хозяйства и экологии Кабинета министров Лятиф Гасымов в ходе выступления на международном форуме «Солидарность во имя зеленого мира: от отходов к ценности для устойчивого будущего», передает Report.

По его словам, изменение климата оказывает серьезное влияние на условия жизни населения: «COP29, который пройдет в Баку в ноябре этого года, также создает новые возможности для оздоровления окружающей среды».

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