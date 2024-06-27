Симонян сравнил Армению с Украиной и попросился в ЕС

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Армения хочет быть частью Евросоюза.

Об этом во время своего визита в Латвию заявил Rus.LSM спикер Национального собрания Армении Ален Симонян.

В Риге Симонян встретился со своей латвийской коллегой Дайгой Миериней, а также провел встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем и министром иностранных дел Байбой Браже.

«Мы поговорили о том, что Армения находится на пути в Евросоюз. И поэтому хочет выйти из ОДКБ во главе с Россией. Также Армения информировала нас о том, что российские военные постепенно выходят из страны», – поделилась Дайга Миериня.

«То, что происходит у нас в регионе — это та же история, что в Украине. Просто действующие лица чуть другие. Нам нужна поддержка для установления долгосрочного мира. У нас нет никаких территориальных претензий к нашим соседям. Все, что нам необходимо — желание азербайджанского правительства установить мир. И в этом нам нужна помощь и Латвии, и остальных европейских партнеров. Мы разделяем ценности Латвии и членов ЕС, поэтому нам нужна поддержка, чтобы стать полноценным членом семьи Евросоюза», – заявил Симонян.

Симонян также коснулся вопроса реакции России на разворот Армении в сторону Европы.

«Насчет какой-то ревности России — надо было быть хорошим партнером, защищать союзников, и быть честными с партнером — даже если этот партнер маленький. У нашего общества есть решение — быть частью Евросоюза. Пару дней назад в нашем парламенте была дискуссия — о референдуме, чтобы Армения стала членом ЕС. Я думаю, что когда-нибудь в ближайшем будущем у нас будет этот референдум и я уверен, что наши люди скажут «да»», – сказал Ален Симонян.