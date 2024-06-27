В партии Ле Пен назвали условие поддержки Украины

Председатель правой французской партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» Жордан Барделла выразил готовность оказывать поддержку Украине до тех пор, пока это не ухудшит отношения с РФ.
Об этом пишет британская газета Financial Times.
«Барделла заявил, что он готов оказывать военную поддержку Украине до тех пор, пока это не приведет к эскалации в отношениях с Россией», — говорится в сообщении издания.
При этом, как отмечает газета, Барделла не стал бы говорить об уровне помощи Украине от Парижа, которую он готов был бы поддержать в следующем году. Лидер партии подчеркнул, что его позиция «больше не изменится».
Издание напоминает, что ранее он был сторонником пророссийских настроений, однако поддержал Киев после начала войны.