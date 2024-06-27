В партии Ле Пен назвали условие поддержки Украины

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Председатель правой французской партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» Жордан Барделла выразил готовность оказывать поддержку Украине до тех пор, пока это не ухудшит отношения с РФ.

Об этом пишет британская газета Financial Times.

«Барделла заявил, что он готов оказывать военную поддержку Украине до тех пор, пока это не приведет к эскалации в отношениях с Россией», — говорится в сообщении издания.

При этом, как отмечает газета, Барделла не стал бы говорить об уровне помощи Украине от Парижа, которую он готов был бы поддержать в следующем году. Лидер партии подчеркнул, что его позиция «больше не изменится».

Издание напоминает, что ранее он был сторонником пророссийских настроений, однако поддержал Киев после начала войны.