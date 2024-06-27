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Польша и страны Балтии призвали построить линию обороны вдоль границы с Россией

Польша и страны Балтии призвали построить линию обороны вдоль границы с Россией

Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали построить линию обороны вдоль границы Евросоюза с Россией и Беларусью, чтобы защитить блок от военных угроз и «других вредных действий» со стороны Москвы, пишет Reuters.

Агентство ссылается на письмо лидеров этих стран руководству ЕС, где говорится, что появление там оборонной инфраструктуры «позволит решить острую и насущную необходимость защитить ЕС от военных и гибридных угроз». Под гибридными авторы понимают сочетание военных и невоенных угроз, а также дезинформацию, кибератаки, экономическое давление и попытки создать миграционный кризис на границе.

«Необходимо принять чрезвычайные меры, поскольку внешняя граница ЕС должна быть защищена военными и гражданскими средствами. <…> Масштаб и стоимость этого совместного проекта требуют целенаправленных действий ЕС», — говорится в письме. По оценке некоторых дипломатов, опрошенных Reuters, на строительство оборонительной линии вдоль границы протяженностью 700 км понадобится €2,5 млрд, или $2,67 млрд.

Линию обороны на восточной границе ЕС нужно создать в координации с НАТО, уверены в Польше, Литве, Латвии и Эстонии.

Вопрос будет обсуждаться на саммите в Брюсселе, который начнется в четверг, 27 июня. Одной из главных тем встречи станут инвестиции в оборону на фоне продолжающегося военного конфликта России и Украины, пишет Reuters.

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