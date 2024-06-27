Кадыров грозит чеченцам кровной местью

477 Просмотров

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил о возможности кровной мести в отношении семей террористов.

Об этом сообщается в Telegram-канале лидера Чечни.

Кадыров во время выступления на совещании с руководителями силовых ведомств республики в связи с терактом в Дагестане подчеркнул, что власти Чечни знают о «шайтанах», которые «засели в Европе». По его словам, в случае малейших подозрений на терроризм необходимо «наказывать весь род», чтобы «род террористов» понимал, что несет полную ответственность.

Кадыров подчеркнул, что нельзя посягать на жизнь, и надо знать, что в таких случаях будет кровная месть. Глава Чечни заявил, что если проживающий в республике отец не справляется со своими детьми, то он должен сообщить об этом властям, и лишь тогда его род не будет нести ответственности. Если же глава семьи не сделал такого заявления властям, то он посягнул на жизнь другого и поэтому «лишится головы».

Кровная месть существует у чеченцев потому, отметил Кадыров, что она позволяет защитить людей.

Глава Чечни призвал родителей следить за своими детьми, а в случае возникновения конфликтов обращаться к участковым.