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В Боливии задержали мятежного генерала (видео)

В Боливии задержали мятежного генерала (видео)

В Боливии задержали экс-командующего армией генерала Хуана Хосе Суньигу, который вывел военных на площадь в столице перед зданием правительства.

Об этом сообщает телеканал Bolivia TV.

Телеканал продемонстрировал видеокадры, на которых Суньига вышел из здания боливийского генерального штаба в сопровождении полицейских.

Генерал пытался сообщить журналистам свою версию происшедших в Ла-Пасе событий. По словам Суньиги, президент Боливии Луис Арсе во время прошедшей 23 июня встречи попросил генерала помочь поднять ему популярность.

Затем сотрудники полиции посадили Суньигу в автомобиль и увезли его.

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