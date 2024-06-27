Стало ясно, почему США спешно подталкивают Баку и Ереван к заключению мира

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Цель США – добиться, чтобы экспорт товаров из Центральной Азии шел не через Россию и Китай, а альтернативными путями, в том числе через Азербайджан.

Об этом говорится в заявлении помощника госсекретаря США Джеймса О’Брайена.

«Один путь проходит через Грузию к Черному морю, но другой, потенциально более крупный, проходил бы через Азербайджан, Армению и Турцию, и из этих соображений нам необходимо мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией», — сказал он, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса.